Star Clippers: vacanze in veliero. L’esperienza rara di vivere il mare

Navigazione a vela, atmosfera familiare, massimo comfort, cucina accuratissima. Le disponibilità per l’estate e gli sconti sull’early booking 2023-2024.

“Nelle notti più calde, i passeggeri possono addormentarsi sul ponte, sotto il cielo stellato”.

In un tempo in cui i soffitti di stelle rappresentano un’eccezione rarissima e riservata davvero a pochi, un privilegio come questo è più che sufficiente per scegliere una vacanza a bordo dei velieri Star Clippers. “Velieri autentici – tiene a precisare Birgit Gfölner, responsabile vendite per l’Italia e la Svizzera Italiana – dove si respirano atmosfere antiche, in un ambiente rilassato e rilassante. Con la garanzia di uno standard di servizio elevato e modernissimo affidato all’esperienza dei nostri equipaggi”. E, in più, la serenità di avere scelto un viaggio amico dell’ambiente.

Ovunque le condizioni lo consentano, la navigazione viene infatti effettuata con il solo aiuto dei venti. “Nessuna delle nostre navi ha un sistema di vele computerizzato”, puntualizza inoltre Gfölner ricordando come Capitani ed equipaggi abbiano una grande esperienza in questo tipo di navigazione, essendo addestrati non solo alle più moderne tecniche di navigazione ma anche ai metodi più tradizionali. “Alcuni verricelli vengono comandati automaticamente, ma altri vengono manovrati manualmente e, qualora decidano di farlo, i passeggeri possono partecipare attivamente alle operazioni per issare le vele”.



Eleganza casual

Nonostante l’impeccabile eleganza degli ambienti, sulle navi Star Clippers la vita di bordo è improntata a uno stile casual-chic, con abbigliamento comodo nelle ore del giorno e casual la sera. “Non ci sono serate formali – precisa Gfölner -. Neppure la cena con il capitano richiede un dress code specifico“. L’obiettivo è infatti lasciare agli ospiti la libertà di vivere il mare, nel senso più stretto del termine. D’altra parte non potrebbe essere diversamente, considerato che il proprietario della compagnia, Mikael Krafft, è un purista della navigazione.

Svedese di nascita e belga d’adozione, si è innamorato della nautica da giovanissimo, aiutando i maestri artigiani del cantiere di Plyms addetti alla preparazione dei colori. Lì ha conosciuto le storie avventurose dei grandi velieri che nel passato si misuravano con la forza degli oceani, e dopo una laurea in Diritto Marittimo e innumerevoli ore di navigazione, nel 1986 ha fondato Star Clippers.



Piccole dimensioni, grande comfort

Una flotta di velieri altamente tecnologici ma ricreati sullo stile di quelli del XIX secolo, di dimensioni contenute, che permettono di attraccare nei porti inaccessibili alle grandi navi da crociera, lasciando a disposizione dei passeggeri tutto il tempo che occorre per escursioni libere oppure guidate.

Mediterraneo orientale e occidentale, Canale di Suez, Caraibi, America Centrale e Canale di Panama sono le destinazioni che si incontrano lungo le rotte Star Clippers, cui periodicamente si uniscono le traversate oceaniche. Itinerari coperti da una flotta di tre velieri capitanata dall’ammiraglia Royal Clipper, con una capienza massima di 227 passeggeri e un design ispirato allo storico vascello Preussen, la più grande nave a vele quadre mai costruita. A questa si aggiungono la Star Flyer e la gemella Star Clipper, che possono invece trasportare fino a 166 passeggeri.



“Ho voluto che l’ambiente a disposizione dei nostri clienti fosse quello di uno yacht privato – sottolinea Krafft -. Per questa ragione le cabine sono come quelle della mia barca personale”. Pari attenzione e cura sono state riposte nei servizi. Tutti i velieri Star Clippers sono infatti dotati di ampi ponti in legno di teak, piscine, Tropical Bar aperto fino a quando i passeggeri lo desiderano e Piano Bar interno, oltre a un ristorante di primissima classe godibile in estrema libertà, scegliendo per la cena l’orario più comodo, sedendosi a qualunque tavolo e con chi si desidera.

“Sulle nostre navi – aggiunge Gfölner – non ci sono discoteche o grandi spettacoli serali. Le attività di animazione - danza sotto le stelle, cacce al tesoro, talent show, sfilate di moda - sono curate direttamente dai nostri equipaggi, in un ambiente informale e quasi familiare. Che mette tutti a proprio agio”.





LE PROPOSTE STAR CLIPPERS PER IL 2023 E OLTRE



Early Booking Discount:

- sulle prenotazioni effettuate entro il 30 aprile per le crociere dell’inverno 2023/2024

- sulle prenotazioni effetuate entro il 31 gennaio 2024 per le crociere estive 2024.



Le ultime disponibilità per l’estate 2023

- Viaggi tra Civitavecchia e Cannes (con scali in Costa Azzurra, Corsica, Sardegna e Elba), 7 notti, da maggio a luglio, a partire da 2035 euro a persona in occupazione doppia. Sport acquatici inclusi.

- Viaggi da/a Civitavecchia per il Sud Italia (con scali alle isole Eolie e in Costa Amalfitana), 7 notti, a partire da 2035 euro a persona in occupazione doppia. Sport acquatici inclusi.



Per altri itinerari, conoscere le disponibilita’ rimanenti e richiedere cataloghi, si prega di contattare l’ufficio prenotazioni o Star Clippers Italia al +393421926573