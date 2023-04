Star Clippers in Costa Rica: premiato chi prenota prima

Star Clippers ha recentemente ripreso la navigazione nelle acque del Costa Rica, per la prima volta a distanza di otto anni da quando vi andò per la prima volta. “Navigare in Costa Rica rappresenta per Star Clippers un importante ritorno, voluto fortemente dai nostri repeater. La nostra flotta ha un pubblico fidelizzato: in alcune crociere i repeater rappresentano anche il 65% del totale dei passeggeri. Per questo prestiamo molta attenzione a quanto ci viene richiesto. Il ritorno in Costa Rica, quindi, sottolinea il successo che questa destinazione ha segnato nella nostra programmazione e nella nostra storia” ha spiegato Marie Krafft, direttore vendite della compagnia.



Numerose le partenze previste per il Costa Rica nell’inverno 2023-24, con altrettante offerte early booking che variano tra il 10% e il 20% di sconto in base al periodo di bassa o media scelto.



Anche il canale di Panama, crocevia del mondo, sarà attraversato dalle crociere Star Clippers per tutto il prossimo inverno. Sono quattro le partenze in offerta early booking tra novembre 2023 (con i velieri Star Clipper e Royal Clipper) e marzo 2024 (veliero Star Clipper), con sconti del 10% su crociere di 14 notti tra il Canale di Panama e le isole del Mar dei Caraibi.

Numerose, infine, le offerte per le crociere caraibiche con partenze per le Grenadine e le isole del Tesoro, ma anche Windward e Leeward a bordo dei velieri Royal Clipper e Star Flyer. Anche qui gli sconti variano tra il 10% e il 20% in base ai periodi selezionati.

In particolare, per chi prenota entro il 30 aprile è previsto uno sconto fino al 20% per le crociere in America Centrale, dal Costa Rica alle isole dei Caraibi, passando per il canale di Panama, in programmazione per il prossimo inverno 2023-24.