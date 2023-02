di Remo Vangelista

Deve venire allo scoperto. Luca Battifora sta lavorando da mesi a un progetto importante di rilancio di Gastaldi e Baja Hotels. Come molti avranno notato in questi mesi Battifora è rimasto abbastanza defilato.

La sua idea di azienda richiedeva tutte le energie e attenzioni. Dopo essere rimasto fuori dal mercato per qualche stagione (ma dicono che abbia osservato e studiato a lungo) ha preso in mano il timone di un’impresa che, anche attraverso Gastaldi, vuole emergere.



Nei prossimi giorni a Milano si alzerà finalmente il velo su nuove strutture e tappe di rinnovamento di Gastaldi. E Battifora tornerà in pianta stabile a recitare un ruolo di primo piano sul mercato.