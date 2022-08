Gastaldi e la nuova via di Luca Battifora

di Remo Vangelista

Luca Battifora è tornato sul mercato senza molti clamori. Un rientro dai toni soft del manager genovese, che ha chiaramente preferito non rilasciare lunghe interviste per spiegare il ritorno.

Appare però evidente che il suo impegno non sarà solo ed esclusivamente sul lato alberghiero, ma guarderà con grande attenzione anche a Gastaldi. Un marchio storico per chi solca i mari del turismo, un brand che ha tenuto duro anche nei momenti difficili senza arenarsi in porto.



Ora, con il nuovo incarico di managing director nelle società Baja Hotel Travel Management e Gastaldi Holidays sembra chiaro che Battifora ha deciso di dare un nuovo indirizzo anche all’attività del tour operating.



L’a.d. del gruppo Marco Bongiovanni ha detto nelle scorse settimane che l’ingresso di Battifora permetterà di mettere in azione il cambio di passo nell’organizzazione.



"La sua esperienza maturata in grandi aziende, non solo del turismo, è un valore aggiunto che il nostro Gruppo dovrà capitalizzare nell’ottica dei nuovi traguardi”, ha aggiunto Bongiovanni.



Da parte sua Battifora in una nota ha rimarcato il fatto che su Gastaldi Holidays è possibile investire andando alla caccia di nuovi progetti. Tempo qualche mese e sarà tutto più chiaro. Compreso il sentiero che intende percorrere Gastaldi.