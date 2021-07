Rigoletto in alto mare

“Un vero paradiso”, ci disse il tour operator alla fiera del turismo a Manila, e siamo partite per l’arcipelago di El Nido su un volo di linea che ci portava a Puerto Princesa, la capitale di Palawan, una delle 7,641 isole delle Filippine.

Poi cinque ore in macchina per arrivare a El Nido, una cittadina balneare sorridente e hippy da dove un grande gommone ci ha portato in quel paradiso promesso dal tour operator: l’isola di Miniloc. Il tempo era bellissimo e il mare sembrava uno specchio.



“Meno male”, dico a Mara e Ute, le mie due care compagne di viaggio, “amo il mare solo quando è calmo come oggi”.



Spettacolare Miniloc: acque cristalline, spiaggia bianchissima a forma di mezzaluna e piccoli bungalow sopra l’acqua con tetti di paglia. Dopo tre giorni di escursioni in barca, immersioni sulla barriera corallina e barbecue sotto le stelle, arriva il momento di risalire sul gommone e tornare a Manila.



Tirava un bel vento, e guardavo con apprensione il mare che non aveva quell’aspetto benigno dei giorni precedenti. “Don’t worry, vedrai che al largo sarà più calmo.” Ma appena fuori la piccola baia del resort il vento tirava ancora più forte, e la prua del gommone scavalcava onde con grandi creste bianche.



Stupende le amiche che facevano di tutto per distrarmi, ma aggrappata alle corde del gommone sognavo la terra ferma. E ho fatto appello a Giuseppe Verdi. Partendo dalla musica allegra della festa al Palazzo Ducale di Mantova, ho cantato in testa tutto il primo atto del Rigoletto (conosco a memoria la musica e i libretti di molte opere verdiane, e non solo), e mentre finivo il secondo atto, con il protagonista che giurava “vendetta, tremenda vendetta” siamo entrati nelle acque calme del porto di El Nido.



Come disse il cantautore americano Marilyn Manson, la musica è la forma più forte di magia.