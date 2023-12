Gnv: da Napoli il recruiting per l'estate: 350 le figure ricercate

Sono 350 le nuove risorse ricercate da Grandi Navi Veloci per la prossima stagione estiva. Per l’occasione la compagnia sta organizzando una serie di open day nel Sud Italia che inizieranno con due giorni a Napoli il 4 e il 5 dicembre negli uffici Gnv situati nella stazione marittima del capoluogo campano.

La campagna di recruiting di GNV proseguirà poi nel 2024 toccando città come Palermo, Pizzo Calabro (VV), Molfetta (BA), Bari, Genova, Civitavecchia e Pozzallo (RG).



Tra le figure ricercate anche personale di gestione dell’hotel come manager alberghieri e cuochi, garzoni e piccoli di camera. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare la lingua araba, francese e spagnolo, per impieghi presso gli uffici informazioni.