Ragosta Hotels investe sul personale: parte la formazione in tutti gli alberghi

Ragosta Hotels Collection investe nelle risorse umane. Chiusa una stagione positiva, il gruppo alberghiero italiano lancia un programma di corsi di formazione rivolti a tutto il personale dei suoi alberghi.



Per garantire una formazione ad ampio spettro, i corsi saranno gestiti da figure professionali non necessariamente collegate al mondo dell’hotellerie: si partirà dai corsi tecnici, quali lingue straniere e linguaggio dei segni (Lis), per arrivare a percorsi dedicati alla gestione dello stress, al galateo, o al ‘make up strategico’, per presentarsi al meglio in ogni occasione.



“Il valore umano nel nostro settore è un elemento fondamentale, che si tratti di ospiti o di collaboratori - afferma il ceo di Ragosta Hotels Collection, Giuseppe Marchese -. Per questo, a seguito di un sondaggio interno volto ad accogliere le richieste principali, abbiamo impostato un programma per tutto lo staff, che vede da una parte corsi tecnici, dall’altra corsi particolari dedicati all’accrescimento della persona, che permettono allo stesso tempo anche la coesione e l’interazione tra i diversi reparti e le diverse località in cui siamo presenti”.

“Ognuno dei nostri hotel - continua Marchese - ha un carattere fortemente radicato con il territorio, che si tratti di design o di cucina, di accoglienza o di esperienze, cosa che si riflette necessariamente attraverso le persone che sono il fulcro di tutto ciò”.