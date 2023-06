“Riteniamo che questa misura, da considerare un primo passo nella revisione del cuneo fiscale che penalizza il settore, possa incentivare soprattutto i più giovani ad avvicinarsi al lavoro in un ambito stimolante come quello termale e del turismo”. Esprima piena soddisfazione il presidente di Federterme Massimo Caputi per la misura inserita del Dl Lavoro che introduce, per la stagione in corso, una somma integrativa per le ore di lavoro straordinario, notturno e festivo, per tutti i dipendenti delle terme e del turismo.

“Dopo settimane di serrato dibattito – prosegue Caputi -, grazie al forte convincimento del ministro Santanchè e alla comprensione del ministro Giorgetti, la 10° Commissione del Senato ha approvato una proposta, fortemente propugnata da Federterme. Una decisione che può dare la giusta spinta per aiutare a risolvere la grave carenza di addetti nel settore in tutti i livelli professionale. Il Governo con questo primo provvedimento ha dato un fortissimo segnale di comprensione verso la necessità di sostenere uno dei pilastri dell'economia del Paese”.