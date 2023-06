Busta paga estiva più ricca per i lavoratori del turismo

Via libera dalla commissione Affari sociali del Senato per l'emendamento al decreto Lavoro che prevede la detassazione degli straordinari nei mesi da giugno a settembre per i dipendenti del settore turismo.

L'obiettivo della norma, come precisa ilsole24ore.com, è rendere più attrativo il lavoro nel settore, dopo l'allarme lanciato dalle aziende sulla difficoltà a reperire personale. La regola introdotta con l'emendamento prevede che per il periodo tra il primo giugno e il 21 settembre ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, sia "riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla ormazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario".



Il ministro del Turismo Daniela Santanché ha commentato definendo il provvedimeno come "la direzione giusta per aumentare l’attrattività del settore, fronteggiare il problema della carenza di personale, migliorare le condizioni di lavoro e favorire una maggior stabilità occupazionale".