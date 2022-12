Leolandia anticipa l’apertura del 2023, parte il recruiting

Ci sarà una partenza di stagione anticipata per il parco di Leolandia e la società decide di giocare in anticipo anche per quanto riguarda il recruiting del personale. Nel 2023 l’apertura avverrà infatti sabato 18 febbraio per dare alle famiglie con bambini l’occasione di trascorrere Carnevale al parco.

Per la selezione del personale sono diverse le posizioni disponibili, con riferimento a tutte le aree di attività del parco: accoglienza e assistenza clienti, biglietterie, operatori giostre e giochi a premio, commessi, addetti alla ristorazione incluso un pizzaiolo e un aiuto cuoco, truccabimbi, animatori con esperienza attoriale o attitudine alla danza, personaggi character, operai per le pulizie del parco, un manutentore meccanico senior e un aspirante manutentore.



“Leolandia a pieno regime occupa circa 600 persone ed è un volano per l’occupazione di tutto il territorio – dichiara il presidente Giuseppe Ira –. Nel nostro panel possono quindi avere un ruolo importante anche le fasce solitamente più fragili che si affacciano sul mercato, come i giovani alle prime armi, a cui offriamo un’opportunità interessante per entrare nel mondo del lavoro e mettersi alla prova".