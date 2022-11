Il Natale di Leolandia: tutte le attrazioni di questa edizione

Inizia il Natale a Leolandia. Il parco a tema fino all’8 gennaio si veste a festa per celebrare le feste di fine anno, con aperture nei week end e nei ponti, e con un ricco calendario di eventi.

Tra gli appuntamenti dal vivo Il Regno del Natale Incantato, nuovo show di benvenuto dei padroni di casa Leo e Mia; e la colorata parata del pomeriggio. E ancora, scenografiche nevicate, canti e balli sulle melodie classiche delle feste e la possibilità di incontrare Babbo Natale e i suoi elfi, alle prese con i preparativi per la consegna dei regali: i bambini potranno anche consegnare a Santa Claus la propria letterina di Natale personalizzata, disponibile sul sito del parco.



Torna, inoltre, lo spettacolo ispirato ai musical di Broadway Desiderio: la Melodia del Natale.



Per quanto riguarda le attrazioni, non mancheranno la tradizionale Giostra dei Cavalli e la Ruota dei Pionieri, nonchè una nuova pista di pattinaggio su ghiaccio. Chi è in cerca di qualcosa di più adrenalinico può optare per il Galeone dei Pirati o per Vroom.



Presenti all’appello tutti i personaggi dei cartoni animati preferiti dai bambini: Masha e Orso nella loro Foresta, i Superpigiamini a PJ Masks City, Bing e Flop, Ladybug e Chat Noir. I più piccoli potranno incontrare JJ di CoComelon e visitare il parco a bordo del Trenino Thomas. I personaggi si riuniranno poi nello spettacolo Esiste Davvero!.