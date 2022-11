Visit Emilia: 25 borse Erasmus+ per lavorare nel turismo in Europa: come candidarsi

Venticinque borse di studio Erasmus+ per vivere esperienze di tirocinio professionale di 2 mesi in Europa. È l’opportunità che Visit Emilia mette a disposizione dei giovani, nell’ambito del progetto Erasmus+ Visit Emilia (VET to Improve Sustainable Inclusive Tourism in Emilia), promosso da Destinazione Turistica Emilia e Fondazione E35 di Reggio Emilia, con l’obiettivo di sviluppare le competenze dei ragazzi nel settore turistico, in un'ottica europea di sostenibilità e inclusione.

Il bando è rivolto, nello specifico, a giovani maggiorenni che abbiano conseguito, da meno di 12 mesi, un diploma di scuola secondaria di II grado, un diploma quadriennale IeFP o una qualifica triennale IeFP, presso istituti scolatici o enti di formazione con sede in Emilia-Romagna.



Gli studenti potranno svolgere la formazione in Spagna, Portogallo, Malta o Irlanda per 60 giorni, da gennaio a marzo 2023, lavorando in contesti imprenditoriali e organizzazioni del settore turistico-ricettivo, quali agenzie di promozione turistica, tour operator, uffici di informazione turistica, musei, hotel, ristoranti, strutture ricettive. Saranno compresi viaggio, vitto e alloggio.



“In un territorio che ha l’obiettivo di diventare destinazione turistica attrattiva a livello nazionale e internazionale - spiega in una nota Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia - è fondamentale che si diffonda la relativa cultura dell’accoglienza e della promozione turistica. In Emilia stiamo lavorando affinché vi siano sempre più operatori turistici di qualità in grado di valorizzare il nostro patrimonio straordinario facendolo conoscere e vivere ai visitatori. Il progetto Erasmus-VisitEmilia va in questa direzione. Diffondere la cultura del turismo tra i giovani è una semina che sono sicuro porterà un ottimo raccolto per il futuro. Andare a conoscere buone pratiche a livello internazionale consentirà ai nostri ragazzi di portare in Emilia nuove idee per continuare a crescere”.



Per presentare la candidatura c’è tempo fino alle 12 di lunedì 12 dicembre 2022, utilizzando i moduli disponibili sul sito di Destinazione Turistica Emilia, nella sezione 'Amministrazione Trasparente - Bandi'.