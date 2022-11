Lavoro nel turismo, il Molise cerca 100 figure per i villaggi delle Marche

Parte in Molise una campagna di recruiting per le strutture turistiche delle Marche. L’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha aperto le selezioni per 100 figure da impiegare nei villaggi marchigiani e in quelli di altre regioni d’Italia con contratti a tempo determinato e indeterminato.

Nel dettaglio, si legge nel bando pubblicato su ticonsiglio.com, si ricercano profili per ricoprire i ruoli di: Capo Equipe; Intrattenitore; Animatore di contatto; Coordinatore mini club; Assistente mini club (4-12 anni); Assistente baby club (0-4 anni); e Tecnico di fitness.



I candidati devono essere in possesso di diploma di licenza media e avere un’età compresa tra i 17 e i 40 anni.



Gli interessati devono inviare il Cv firmato e con autorizzazione al trattamento dei dati personali (preferibilmente in formato Europass con estensione .doc o .pdf) e con nome del file il nome e cognome del candidato, al seguente indirizzo di posta elettronica: ido.is@moliselavoro.it entro il 22 dicembre 2022.