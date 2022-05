Caribe Bay cerca personale: 200 le figure per il recruiting di Jesolo

Caribe Bay cerca 200 persone per la stagione estiva. Il parco acquatico interamente tematizzato in chiave caraibica di Jesolo sta selezionando il personale in vista della stagione 2022 che prenderà il via sabato 28 maggio.

I colloqui sono già cominciati e tra le figure professionali più richieste al momento rientrano gli addetti alla ristorazione, a copertura degli 11 punti food interni. Posizioni ancora aperte anche per i bagnini con brevetto e gli operatori legati alle diverse aree di attività del parco: attrazioni, strutture sportive, Bungee Jumping, Caribbean Golf (minigolf che aprirà i battenti il 28 maggio, contestualmente al parco), biglietterie, parcheggio, pulizie e manutenzione.



È richiesta la conoscenza dell’inglese per le mansioni a contatto con il pubblico e apprezzata anche quella del tedesco per gli addetti alla biglietteria.



“Ci dobbiamo purtroppo allineare agli allarmi lanciati da più parti circa la mancanza di personale per la stagione turistica- dice Luciano Pareschi (nella foto), ceo e founder Caribe Bay -. Abbiamo riconfermato buona parte di addetti assunti nelle precedenti stagioni, ma abbiamo grosse difficoltà nella ricerca di personale per la ristorazione e, più in generale, di persone disponibili a lavorare per l’intera stagione, da fine maggio a metà settembre”.



Il parco offre un periodo di formazione a chi è alle prime armi ed è l’unico in Italia in possesso della certificazione TUV 45001; inoltre ha adottato un modello organizzativo e un codice etico interno.