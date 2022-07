Caribe Bay lancia i pacchetti speciali per le adv

Il parco acquatico Caribe Bay di Jesolo si affaccia al mondo dell’intermediazione proponendo a tour operator e agenzie di viaggi un’offerta esclusiva di pacchetti parco + hotel, realizzati sulla base di accordi in vuoto pieno con le strutture ricettive del territorio, a quote speciali e commissionabili.

I pacchetti si possono prenotare anche online, attraverso una piattaforma collegata al sito del parco: diversi parametri consentono di scegliere le soluzioni più adatte ai clienti.

La formula base prevede una notte con 2 giorni di accesso al parco per nuclei famigliari fino a 6 adulti e 4 bambini: al momento della prenotazione è possibile personalizzare il soggiorno aggiungendo notti e servizi extra.



Da segnalare anche l’offerta speciale Mid-Week, con riduzioni del 20% per i soggiorni dalla domenica al giovedì e le soluzioni a disponibilità garantita per il ponte di Ferragosto. Stefano Tamborino (nella foto), direttore commerciale Caribe Bay, ha spiegato: “Caribe Bay è un parco unico nel suo genere, perché offre una sintesi perfetta di avventura, adrenalina ed emozioni in un contesto senza eguali al mondo, talmente realistico da essere gemellato con le vere spiagge della Riviera Maya. Intercetta un pubblico trasversale: dai giovani in cerca di adrenalina alle famiglie, fino alle coppie e a chi desidera solo rilassarsi. Con questa operazione trasformiamo il parco da co quote competitive, le agenzie possono costruire proposte interessanti che abbinano uno o più giorni a Caribe Bay con la scoperta delle altre attrattive turistiche del territorio”.



Da segnalare, in particolare, la possibilità abbinare il soggiorno al parco all’organizzazione di escursioni giornaliere a Venezia.