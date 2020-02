Etihad a Milano per assumere assistenti di volo

Etihad fa tappa a Milano per una giornata di recruiting. Il 19 febbraio la compagnia area emiratina selezionerà nuove figure da impiegare negli equipaggi in qualità di assistenti di volo.

“Cerchiamo appassionati di viaggi e di avventure, in grado di rispettare i nostri standard in tema di ospitalità e di professionalità, dimostrando al contempo eccellenti abilità di lavorare in team”, spiega Linda Celestino, vice president guest service and delivery di Etihad Airways.



Come candidarsi

Per inviare la candidatura e partecipare alla giornata di selezioni è necessario iscriversi al portale Careers Etihad.



Durante l’assessment day, i selezionati riceveranno informazioni dettagliate sulla vita ad Abu Dhabi e sulle dinamiche di lavoro. Inoltre, la compagnia aerea condurrà un processo di valutazione approfondita attraverso una serie di attività e di colloqui. I candidati prescelti saranno poi sottoposti a un programma di training ad Abu Dhabi, comprensivo di tutti gli aspetti legati alla sicurezza a bordo e la fornitura di servizi.



I selezionati riceveranno un reddito esentasse, un'assicurazione medica aziendale, agevolazioni di viaggio, alloggi aziendali ad Abu Dhabi, oltre a sconti su cibo, bevande e attività ricreative nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.