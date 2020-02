Abu Dhabi oltre la soglia degli 11 milioni di arrivi internazionali

È a doppia cifra l’incremento di visitatori che hanno scelto Abu Dhabi come meta per le proprie vacanze nel 2019. La cifra è quella divulgata dal Dipartimento Cultura e Turismo - Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi), che parla di un totale di 11,35 milioni di arrivi internazionali nella capitale, di cui 2,83 milioni di vacanze con pernottamenti e 8,53 milioni di visita in giornata: un aumento di 10,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Eventi di portata mondiale

Nei 168 alberghi e appartamenti di Abu Dhabi ci sono stati 5,1 milioni di ospiti, con una progressione sia dei ricavi totali, sia della tariffa media delle camere.

"Questi risultati eccezionali - spiega Saood Al Hosani, Acting Undersecretary DCT Abu Dhabi - sono stati sostenuti da alcuni eventi straordinari di portata mondiale, presentati nella capitale degli Emirati Arabi Uniti durante il 2019, come Abu Dhabi Showdown Week, con il popolare evento UFC 242, Abu Dhabi Family Week e Summer In Abu Dhabi. Ancora, l’edizione del GP Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi, Abu Dhabi Art, ADIPEC 2019 e i concerti di star internazionali come Eminem, Bruno Mars e i Red Hot Chili Peppers”.



Italia in controtendenza

Tra i mercati in ascesa India, Cina, Regno unito e Stati Uniti, che restano i primi quattro bacini emissori per l’Emirato, mentre l’Italia ha chiuso l’anno con una lieve flessione, per un totale di 53mila ospiti alberghieri. Positiva, invece, la permanenza media del soggiorno, che si attesta intorno alle 4,15 notti, segnando una crescita del 15,38% rispetto al 2018.