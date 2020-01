Hilton, parte il recruiting per il nuovo hotel dell’Eur

Nuove opportunità lavorative in casa Hilton. Con la fase di pre opening del nuovo albergo della Capitale, l’Hilton Rome Eur La Lama, l’azienda - che nelle sue strutture romane dà già lavoro a oltre 400 famiglie - ha aperto posizioni in diverse aree.

“Per la nuova apertura - spiega Gianpiero Mauro, Cluster Head of Human Resources - siamo già in piena fase di reclutamento e selezioniamo capi reparto sia per l’area Food & Beverage, sia per la divisione Rooms”.



In generale si ricercano figure che, oltre ad avere un’esperienza nel ruolo, abbiano un’ottima conoscenza della lingua inglese, “requisito quest’ultimo purtroppo non sempre riscontrato in fase di colloquio”.



Il nuovo Hilton Rome Eur La Lama si affianca alla famiglia dell’Hilton Rome Airport (517 camere) e dell’Hilton Garden Inn Rome Airport (282 camere), entrambi dentro Fiumicino. Situato nel cuore dell’Eur fa parte del Roma Convention Center insieme a La Nuvola, il più spazioso centro congressi della capitale. È anche adiacente al Palazzo dei Congressi e alla Fiera di Roma.



Disporrà di 439 tra camere e suite, una executive lounge, un bar e due ristoranti di cui uno panoramico. Avrà anche una library, un centro fitness e sette sale meeting.