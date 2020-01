Hilton lancia Tempo, nuovo marchio attento al lifestyle

Nuovo brand in casa Hilton. Si tratta del sesto marchioche Hilton ha creato in poco più di tre anni e il suo diciottesimo brand in totale. Dovrebbe trattarsi dell’ultimo nato, almeno per un po’ di tempo.

Un marchio attento al lifestyle

Nelle intenzioni del gruppo, Tempo sarà un "marchio che sottintende l’adesione a un moderno stile di vita in linea con i tempi". E questo malgrado molte altre compagnie alberghiere, da Marriott International a InterContinental Hotels Group, fino a Hyatt Hotels, abbia già in casa un marchio dedicato al lifestyle. Secondo quanto riportato da Skift, Phil Cordell, vicepresidente senior di Hilton e capo dello sviluppo di nuovi marchi, concorda tuttavia sul fatto che ci sia un eccesso di hotel che si fregiano del fatto di essere vicini al moderno lifestyle. “Stile di vita è una parola che a volte è un po' abusata. Non sappiamo esattamente cosa significhi - ha detto a Skift -. Penso che in alcuni hotel lifestyle sia semplicemente sinonimo di estetica e design. Hilton si sta invece muovendo in un modo diverso, pensando a come sta cambiando il nostro approccio alla vita".



Il target di riferimento

Non è necessariamente al target dei Millennials che occorre riferirsi, anche se Cordell ha affermato che alcune delle loro caratteristiche come la cura della salute mentale e fisica e il forte ricorso alla tecnologia, abbiano influenzato il pensiero alla base di Tempo. "I viaggiatori moderni sono quelli che viaggeranno ancora, ma allo stesso tempo non vogliono rinunciare alle proprie esigenze durante il viaggio. Vogliono un po’ di tutto in modo autentico, cool e alla moda, senza rinunciare alle comodità".

Quindi, cosa offrirà Tempo in modo dofferente rispetto ai competior? Hilton vuole dare ai viaggiatori un modo di viaggiare attento alla salute psicofisica, ecosostenibile, rispettoso del design, per una quota che oscillerà fra i 150 e i 250 dollari.

"A volte gli hotel attenti al lifestyle possono essere ritenuti molto costosi - ha detto Cordell -. Tempo sarà a portata di mano di un cliente che si aspetta e vuole un po’ di più, senza arrivare agli eccessi del prodotto di lusso”.

Finora Hilton ha 30 accordi confermati in città come Boston, Dallas, New York, Del Mar in California e Louisville nel Kentucky e altre 30 possibilità stanno per essere finalizzate.



Focus Stati Uniti

Entro i prossimi 8-10 anni, Hilton mira ad avere 500 Tempos negli Stati Uniti.

"Quello che stiamo cercando di fare con Tempo è creare qualcosa che permetta di beneficiare di alcuni aspetti come l’estrema funzionalità della camera, cultura del servizio, layout particolarmente curati negli spazi pubblici", ha aggiunto Chris Nassetta, ceo di Hilton. A seconda della loro posizione, gli hotel Tempo avranno da 150 a 300 camere circa e bagni saranno bolto grandi. Ci sarà anche una Get Ready Zone, uno spazio in cui gli ospiti possono prepararsi davanti allo specchio, rilassarsi su una sedia o lavorare alla scrivania.