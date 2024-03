Italia-Egitto, parte la prima Scuola Italiana di Ospitalità a Hurgada

Nasce la prima Scuola Italiana di Ospitalità sul suolo egiziano, a Hurgada. L’iniziativa è frutto di un accordo formalizzato in occasione della visita ufficiale in Egitto della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

L'accordo siglato tra Scuola Italiana di Ospitalità, Federturismo Confindustria e il gruppo turistico egiziano Pickalbatros ha l'obiettivo di promuovere la cooperazione nel campo dell'ospitalità e del turismo attraverso la formazione professionale, con l’apertura di una scuola professionale a Hurghada sul Mar Rosso, che operi formando i giovani locali con standard qualitativi italiani, certificati dalla scuola.



Il progetto prevede lo sviluppo di programmi professionali educativi di alta qualità in ambito turistico, lo scambio culturale e professionale tra Italia ed Egitto e una più forte cooperazione nella gestione dei flussi migratori regolari per motivi di lavoro. Il memorandum of understanding stabilisce le basi per la collaborazione in ambiti quali la formazione e gli stage internazionali per studenti, la condivisione di risorse didattiche e la cooperazione in progetti di ricerca cosi come l’inserimento nel mercato del lavoro in entrambi i Paesi.



La realizzazione della scuola è affidata al gruppo Pickalbatros, che si impegna a completare la costruzione dell'edificio entro sei mesi dalla valutazione tecnica finale. Questo accordo vuole sostenere lo sviluppo del settore turistico e dell'ospitalità in entrambi i Paesi, facilitando la formazione di personale qualificato.