Luxury travel, la svolta dell'Egitto

E' sull’alta gamma che sta per arrivare quella che il ministro del Turismo dell’Egitto, Ahmed Issa, ha definito “the next big thing per il turismo egiziano”.

“Un importante fondo - ha spiegato - ha investito 24 miliardi sulla costa Nord Ovest dell'Egitto –. Un piano che sarà presentato entro i prossimi 6 mesi e che si rivolgerà al luxury travel. La costa del Nord è sempre stata un segreto ben custodito dagli egiziani, che magari vi prendevano la seconda casa. Ora sarà fruibile anche ai turisti”. A.N.