Oman: piano da 4 miliardi per nuovi progetti turistici

di Alessia Noto

"Abbiamo piani ambiziosi, con oltre 4 miliardi di investimenti in nuovi progetti". A Itb il ministro del Turismo del Sultanato dell'Oman Salem bin Mohammed Al Mahrouqi - host country di quest'edizione - traccia una panoramica del futuro della destinazione.

Diverse le linee di intervento: da 'complessi turistici integrati' a 'resort di lusso', per arrivare alla 'preservazione di siti storici e di monumenti storici'.



"Voglio sottolineare che quando facciamo piani per lo sviluppo del turismo, siamo completamente focalizzati su strategie sostenibili".



I nuovi piani arrivano dopo un 2023 che ha registrato 4 milioni di turisti, il 37.9% in più rispetto al 2022.