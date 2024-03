Oman host country dell’Itb: “Italia terzo mercato, 70mila arrivi nel 2023”

“Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel 2023: le statistiche da poco rilasciate dal Ministero evidenziano come sia stato raggiunto l’obiettivo dei 70.000 visitatori italiani, inclusi i croceristi, con un incremento del 133% rispetto al 2022”. Massimo Tocchetti, rappresentante per l’Italia dell’Ufficio del Turismo del Sultanato dell’Oman traccia il quadro dei flussi dalla Penisola.

Il Sultanato è in questi giorni protagonista a Itb Berlin in qualità di host country. “Questo eccezionale risultato - continua Tocchetti - conferma l’importanza del mercato italiano per il Sultanato, terzo mercato europeo dopo Germania e Regno Unito”.



Un risultato reso possibile dal forte legame stretto con il trade. “Nel tempo - sottolinea Tocchetti - abbiamo sempre più consolidato la nostra presenza sulla rete distributiva, grazie alle sinergie con i professionisti del trade italiano e l’industria turistica omanita. Il posizionamento del Paese è perfetto per i cosiddetti experience seekers: coloro che vogliono autenticità e accoglienza, sperimentando il Paese fuori dai circuiti turistici tradizionali. In tal senso - conclude - è sviluppata anche la recente campagna OOH 'A Gift for Life' a Milano e Roma, i cui visual di grande impatto hanno mostrato la bellezza dei paesaggi, la ricchezza culturale, l’ampia varietà di attività sportive da praticare immersi nella natura rigogliosa dell'Oman”.