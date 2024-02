di Alberto Caspani

Italia fra i cinque Stati europei più visitati dai cinesi nell’ultimo trimestre 2023. Netto il risultato emerso nell’analisi di Retex China rispetto ai dati di Ctrip, la piattaforma digitale di viaggio più popolare nel Paese del Dragone: con un Net Sentiment Rate pari all’80,1%, l’Italia si piazza alle spalle della Francia (82,8%) e della Svizzera (82,4%), ma davanti a Spagna (77%) e Regno Unito (43,2%).

Il 'vivere italiano' che cattura i viaggiatori

“I turisti rientrano in Cina dopo aver gustato la diversità del ‘vivere italiano’ nelle sue molteplici sfaccettature - ha dichiarato Fabiana Alcaino, head of digital & business performance di Retex China - ma le ragioni del successo vanno ricercate anche nel lavoro di promozione di diversi brand dell’industria italiana, attraverso cui l’esperienza di viaggio viene trasformata in un percorso di crescita personale”.



I punti forti dell'offerta

Per i viaggatori cinesi - che nel 2024 potrebbero superare i 170 milioni pre-Covid - le relazioni fondate su reciprocità, rispetto e fiducia sono prioritarie, tanto più quando declinate in Italia in ambiti privilegiati come la moda (Milano), l’arte (Roma) e la natura (Cinque Terre). “Sono turisti per noi fondamentali - ha dichiarato Marina Abatista, digital retail & marketing automation manager di Sea Milan Airports - ragion per cui, come primo passo di una strategia di più lungo periodo, abbiamo riattivato il canale Milan Airports su WeChat”.