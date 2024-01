VisitBritain alla scoperta di Kent ed East Sussex insieme ai t.o.

VisitBritain mette al centro il trade. Dopo l’annuale Showcase Britain, continuano le iniziative destinate agli operatori.

“Oggi il parere di un professionista affidabile è considerato prezioso - spiega Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. Coinvolgere il trade è fondamentale, con le nostre campagne siamo fonte di ispirazione ma sono poi i t.o. e le adv a dover vendere la destinazione”.

Showcase Britain è stato il primo appuntamento dell’anno che, per il mercato italiano, ha visto protagonisti sei tra i principali t.o. che programmano la destinazione. I rappresentanti di Caldana Europe Travel, Cocktail T.O., Guiness Travel, Olympia Viaggi, Sos Travel e Volonline sono andati alla scoperta del Kent e dell’East Sussex.



Una scelta, quella dell’itinerario, dettata non soltanto dalla ricchezza dell’offerta e dalla sua vendibilità in ogni stagione ma anche dal suo essere in linea con gli obiettivi della nuova campagna dell’ente ‘Starring GREAT Britain’ che vuole raccontare il Regno Unito sfruttando il potere dei film e delle serie Tv. G.G.