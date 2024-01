Slovenia, un 2023 da record: Italia secondo mercato mondiale

Un dato che segna un record nella storia del turismo in Slovenia: 16,1 milioni di pernottamenti. Questa la cifra con cui il Paese ha chiuso il 2023 e che, rispetto all’anno precedente, rappresenta una crescita di 3,5 punti percentuali. Ottime notizie anche sul fronte degli arrivi, con un totale di 6,2 milioni e un aumento del 5,5% sul 2022.

Tornando ai pernottamenti, hanno superato anche i dati del 2019 di 2,2 punti percentuali, con la Germania come primo mercato e l’Italia al secondo posto. Trainato da un dicembre da record, che ha visto 63.162 italiani visitare la Slovenia (pari al 29,25% degli arrivi totali dall’estero) per 125.560 pernottamenti (25,5% del totale dall’estero), l’incoming dall’Italia si è ritagliato una fetta di mercato dell’11% degli arrivi, con un aumento di ben 17,4% rispetto agli arrivi del 2022.



“Si tratta di numeri che non possono che inorgoglirci - afferma soddisfatto Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia -, a riconferma della bontà di un lavoro straordinario che da anni portiamo avanti per promuovere la Slovenia in Italia come destinazione privilegiata”.



Per il 2024 un importante contributo all’inbound dall’Italia arriverà dall’introduzione del Frecciarossa Milano-Lubiana. È stato, infatti, siglato recentemente l’accordo preliminare tra Trenitalia e S Passenger Transport, società ferroviaria slovena, per l’avvio del collegamento diretto tramite Frecciarossa tra Milano e Lubiana. Il nuovo collegamento ferroviario va ad aggiungersi al recente annuncio di Ryanair di posizionarsi nello scalo di Trieste (a un’ora e mezza d’auto da Lubiana) a partire dal prossimo aprile.