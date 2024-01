di Gaia Guarino

Sull’onda del set-jetting, anche VisitBritain crede nel potere trainante dei film e delle serie TV. Nasce da qui non soltanto l’accordo siglato con la British Film Commission per attrarre in Gran Bretagna un numero sempre crescente di produzioni cinematografiche, ma anche una campagna promozionale della destinazione che mette al centro i luoghi visti sullo schermo.

La volontà, come spiega Patricia Yates (nella foto), ceo di VisitBritain, in occasione dello Showcase Britain a Londra, è quella di “ampliare la stagionalità, portare i flussi di visitatori su tutto il Paese e parallelamente spalmare anche il valore generato dall’industria turistica”.



Del resto, nel Regno Unito il cineturismo si è dimostrato un segmento quanto mai redditizio: nel 2019, infatti, i turisti internazionali hanno speso circa 892,6 milioni di sterline. Inoltre, secondo le stime di Forbes, attualmente la TV e i film influenzano il 96% delle decisioni relative ai viaggi.



Sulla base di ciò, VisitBritain punta sullo storytelling e in particolare sulla possibilità che ogni visitatore scriva la propria storia. “La nostra call to action è ‘Come start your story’ - conclude Emma Wilkinson, deputy director of global marketing di VisitBritain -. Vogliamo che in Uk ciascuno crei le proprie magic memories scoprendo, per esempio i castelli e i palazzi location di Bridgerton e The Crown, vivendo esperienze in città come Newcastle e Liverpool o ancora cimentandosi in qualcosa di avventuroso proprio come James Bond o Spiderman”.