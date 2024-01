di Amina D'Addario

Aumento della tassa di soggiorno, rialzo dei prezzi dei musei e dei trasporti e, non ultimo, l’impatto dell’inflazione. Nel 2024 visitare alcune destinazioni europee costerà di più. Da Parigi a Venezia sono infatti diverse le città tornate a fare i conti con l’overtourism e che, nell’ottica di governare il fenomeno, hanno introdotto nuove tasse turistiche o aggiornato quelle esistenti. Ecco una panoramica della situazione attuale.

Parigi

Con il nuovo anno visitare la Ville Lumière richiederà un budget più alto. Si parte con la tassa di soggiorno che, si legge su schengenvisainfo.com, aumenta nel 2024 del 200%: per una camera doppia in hotel di categoria superiore i visitatori devono ora aspettarsi una tariffa a notte superiore agli 11 euro. Ma non basta. Anche il Louvre ha annunciato un innalzamento del prezzo d’ingresso: il biglietto base aumenterà del 29%, passando dai 17 ai 22 euro.



Amsterdam

Ma anche Amsterdam ha scelto di aumentare ulteriormente le tasse di soggiorno e di ingresso, che sono già le più elevate d’Europa. La prima sale dal 7 al 12,5% e dipende dal costo della camera in cui si pernotta. I crocieristi pagano invece 11 euro a persona, 3 euro in più rispetto alla tariffa precedente.



Venezia

Se n’è tanto parlato: dal prossimo 24 aprile e durante i weekend estivi l’accesso alla città patrimonio Unesco sarà consentito solo pagando un ticket d’ingresso di 5 euro e prenotandosi da un’apposita piattaforma online. La misura è stata varata per regolare gli ingressi in laguna e scoraggiare il cosiddetto turismo mordi e fuggi.



Valencia

Novità importanti anche per Valencia, in Spagna, dove, si legge su schengenvisainfo.com, i visitatori dovranno pagare tra 50 centesimi e 2 euro a notte a seconda della sistemazione scelta, per un massimo di sette notti.



Barcellona

Aumenti in vista anche per Barcellona, dove dal prossimo aprile la tassa di soggiorno salirà a 3,25 euro. Ma novità potrebbero riguardare anche Madrid, che tornata a confrontarsi con i problemi di overtourism, valuta l’introduzione della tassa a partire dal 2024.



Figueira da Foz

Ma attenzione, non sono solo le grandi destinazioni a varare aumenti. Dal 2024 inizierà a imporre una tassa di soggiorno anche Figueira da Foz, in Portogallo. Da ottobre a marzo il pernottamento costerà 1,5 euro a notte, tra aprile e settembre 2 euro.



Regno Unito

Novità importanti anche per i viaggi del Regno Unito, con l’obbligo a partire dal 2024 anche per i visitatori europei di richiedere l’Electronic Travel Authorisation (Eta). Comporterà il pagamento di una tassa di 7 sterline e muoversi senza implicherà sanzioni.