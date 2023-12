Parigi è la migliore città del mondo secondo Euromonitor

La migliore città del mondo è Parigi. Li dice il rapporto Euromonitor International, che stilato la classifica delle 100 migliori città del globo, riconfermando la capitale francese al vertice della classifica per il terzo anno consecutivo.

Il rapporto prende in esame sia le performance turistiche che altri fattori, come la performance economica e aziendale, la salute, la sicurezza e la sostenibilità.



Alle spalle di Parigi, seconda piazza per Dubai e terzo posto per Madrid.



L’Italia è presente in graduatoria con 6 città. Roma entra in top ten, occupando il 7 posto alle spalle di Tokyo, Amsterdam e Berlino. Poi Milano (13°), Firenze (29°), Venezia (37°), Verona (75°) e Bologna (76°).



Da notare come rispetto allo scorso anno Londra scenda di quattro posizioni fino al decimo posto mentre New York sale di due posizioni e si piazza all'ottavo posto. Al nono posto ancora la Spagna con Barcellona.



Le new entry di quest'anno sono Washington (48°), Montreal (68°), Santiago del Cile (88°) e Vilnius (92°).