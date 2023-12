Marocco record: 13,2 milioni di turisti in 11 mesi

Un aumento degli arrivi pari al 13% anno su anno per un totale di 13,2 milioni di turisti da gennaio a novembre. Il Marocco si prepara a chiudere il 2023 con numeri record, superando le cifre 2019, fino ad oggi il limite imbattuto.

A comunicare i dati, ripresi da Ansa.it è il ministero del Turismo del Marocco: le cifre confermano come un anno che si presentava come notevolmente difficile per il Paese (prima colpito dal terremoto e poi sotto i riflettori per le possibili ripercussioni della situazione mediorientale) si stia in relatà chiudendo in maniera più che positiva.



I dati, seppur meno eclatanti, sono al rialzo anche guardando l'ultima parte dell'anno: a novembre il Paese ha richiamato un milione di turisti, pari a un +9% rispetto allo stesso mese del 2022.