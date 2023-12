Ryanair e la scommessa Marocco: 14 aerei basati in 4 aeroporti

E’ una vera e propria scommessa miliardaria quella fatta da Ryanair sul Marocco. Il vettore low cost ha infatti deciso di effettuare un maxi investimento sul Paese nordafricano, con un operativo per la prossima stagione estiva da 175 rotte, con l’avvio anche di collegamenti interni.

Per questo lancio la compagnia posizionerà un totale di 14 aerei su 4 basi: la metà di questi sarà posizionata a Marrakesh, altre tre a Fez e due ciascuno a Tangeri e Agadir, per un investimento complessivo da 1,4 miliardi di dollari.



"Questo è un giorno storico per la partnership tra Ryanair e il Regno del Marocco – spiega il ceo Eddie Wilson -. Ryanair è orgogliosa di annunciare un importante investimento di 1,4 milioni di dollari in Marocco per l'estate '24 che, con il nostro più grande operativo estivo, ci consentirà di trasportare più di 5 milioni di passeggeri da/per e all'interno del Regno del Marocco”.



Nella nuova programmazione sono state inserite anche 35 nuove rotte, tra cui il volo Milano-Marrakesh.