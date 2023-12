L’Egitto punta a 15 milioni di turisti per la fine del 2023: lo dice il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano, che evidenzia come più di 7 milioni di persone abbiano visitato il Paese nella prima metà del 2023.

"Il turismo è cambiato negli ultimi anni. Sempre più viaggiatori vengono in Egitto perché il Paese offre loro esperienze diverse e uniche e si sentono al sicuro – dice Ahmed Issa, ministro del Turismo e delle Antichità -. Il nostro impegno è quello di offrire a tutti gli ospiti un viaggio che permetta loro di rilassarsi e di conoscere la nostra ricca cultura. L'anno scorso abbiamo registrato un afflusso di visitatori durante i mesi freddi e ci aspettiamo che milioni di viaggiatori vengano anche quest'anno per sfuggire all'inverno".



Per migliorare l'esperienza complessiva dei visitatori e attirare un numero ancora maggiore di turisti, sono stati realizzati importanti investimenti nelle destinazioni egiziane, tra cui il restauro e lo sviluppo dei siti archeologici e l'apertura di nuovi musei e hotel. Tra i punti di forza si annoverano la riapertura del Museo greco-romano ad Alessandria, il restauro della Grande Sala Ipostila del Tempio di Karnak e della Valle dei Re e il nuovo Grande Museo Egizio che aprirà all'inizio del 2024 nei pressi del Cairo.