Malesia, arriva l’obbligo della Malaysia Digital Arrival Card per i turisti stranieri

Dal prossimo 1° gennaio la Malesia introdurrà l’obbligo di registrazione per l’ingresso dei turisti stranieri attraverso un nuovo requisito: la compilazione prima dell’arrivo della Malaysia Digital Arrival Card che affiancherà i resto delle procedure di ingresso.

La procedura, che deve essere effettuata 3 giorni prima della data di arrivo nel Paese, si applica a tutti i visitatori stranieri ed è effettuabile solo online collegandosi a questo link.



La procedura

La procedura è semplice: dopo l’accesso al sito, si deve cliccare su 'Register' e compilare tutti i campi richiesti. A registrazione avvenuta con successo viene rilasciato un pin, ma non è necessario stampare nulla. Il resto della procedura di ingresso in Malesia rimane invariato.



Sono esentati dalla compilazione i cittadini di Singapore, i titolari di passaporto diplomatico e ufficiale, i residenti permanenti malesi e i titolari di pass a lungo termine, i titolari del certificato generale di identità (GCI) del Brunei Darussalam, i titolari del Brunei Malaysia Frequent Traveller Facility, i titolari del Border Pass per la Thailandia e i titolari di documenti di viaggio transfrontalieri (PLB) per l'Indonesia.