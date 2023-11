Malesia: viaggi visa-free per cinesi e indiani

La Malesia alza il tiro su due mercati di primo piano per il turismo. Il Paese, con l'obiettivo di incrementare gli arrivi, ha annunciato la possibilità dell'ingresso senza visto per i viaggiatori in arrivo da Cina e India.

Si tratta, come riporta travelmole.com di un provvedimento reciproco per i viaggiatori cinesi, dal momento che il Paese del Dragone aveva da poco annunciato la stessa misura per i turisti in arrivo dalla Malesia.



I requisiti per il visto malese per cinesi e indiani saranno eliminati dal 1 dicembre. I cittadini dei due paesi potranno restare fino a 30 giorni. La Malesia consente l'esenzione dal visto già per i cittadini di Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Iran, Turchia e Giordania.