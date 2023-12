Nasce a Dubai 'The island' la nuova isola di lusso

Mgm, Bellagio e Aira: sono questi alcuni dei marchi alberghieri di Las Vegas che approderanno a The island, il progetto di una nuova isola di lusso varata da Dubai, che andrà ad aggiungersi a Bluewaters Island, Jumeirah Bay Island, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, Pearl Jumeira, World Islands e Dubai Islands.

Secondo le prime informazioni citate da ansa.it, il progetto ospiterà una torre dedicata all'entertainment alta 110 metri, che sorgerà al centro dell'isola. Sarà in grado di ospitare 300 persone per una visione ottimale degli spettacoli in 3D. Previsto inoltre un lungomare da 1,2 km e una 'grotta delle meraviglie' che ospiterà giochi e strutture sportive per bambini e famiglie.