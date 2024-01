A Dubai senza passaporto: da marzo debutta il riconoscimento facciale

Dubai lancia i viaggi senza passaporto e controlli dei documenti. A partire da marzo nello scalo degli Emirati, infatti, sarà possibile viaggiare senza portare fisicamente con sé i documenti.

Attraverso la tecnologia biometrica del riconoscimento facciale, infatti, i passeggeri potranno passare attraverso l’immigration attraversando una porta prima della quale sarà eseguito il riconoscimento, che varrà anche come carta d’imbarco.



Il sistema eliminerà l'area di attesa al customer e i banchi di imbarco in aeroporto, riducendo i tempi e migliorando la soddisfazione del cliente.



Per i professionisti dei viaggi e dell’ospitalità, questo sviluppo presenta numerose opportunità. Semplifica il processo per i viaggiatori d'affari, migliora l'attrattiva di Dubai come destinazione di viaggio e stabilisce un nuovo standard nell'esperienza del cliente.