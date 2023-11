Avvento in Croazia, una mappa per scoprire i luoghi più magici

Mercatini ma non solo. L’Europa si anima di appuntamenti per il Natale, e la Croazia ha lanciato la sua mappa di scoperta del Paese nel corso delle festività.

Si parte da Zagabria, dove questo avvento è dedicato agli amici a 4 zampe: il Time Out Heritage Hotel ospita un programma speciale rivolto ai simpatici amici pelosi con conferenze, pappe, un servizio fotografico e molto altro. A un’ora da Zagabria si trova Varaždin, città degli angeli e antica capitale della Croazia, che trasmetterà la sua gioia natalizia per tutto il centro storico grazie a una vasta scelta di buona musica, cibo e spettacoli. A est di Zagabria la Slavonia, seconda regione più estesa della Croazia che presenta il Ballo di Natale dei Lipizzani a Djakovo che per gli amanti dei cavalli è un appuntamento unico nel suo genere.



Nel mese di dicembre Parenzo brillerà di luci e addobbi colorati e l'Avvento in questa località è da diversi anni uno dei più visitati in tutta l'Istria grazie alla sua ricca offerta. Il programma inizia il 12 dicembre con l'illuminazione della piazza Matije Gupca e prosegue con numerosi concerti e programmi, tra cui l'intrattenimento sulla pista di pattinaggio. Interessante il Natale in riva al mare a Rovigno e le luci e le decorazioni in tutto il borgo medievale di Motovun.



Paesaggio da fiaba nella città di Opatija: dal 1 dicembre gli schiaccianoci giganti in guardia nelle loro divise rosse, una pista di pattinaggio a pochi passi dal mare, numerose mostre, programmi musicali e teatrali, i canti natalizi che accompagnano i visitatori lungo le loro passeggiate tra gli addobbi luminosi e cipressi antichi: tutto questo fa parte dell’atmosfera eccezionale che rende l’Avvento a Opatija una delle mete invernali da non perdere.



Anche Dubrovnik si veste a festa, così come Zara e Šibenik.