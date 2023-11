Canarie a caccia di turisti over 55 in inverno, parte la campagna internazionale

Incoraggiare gli over 55 a concedersi una vacanza alle Canarie anche in inverno. Questo l’obiettivo di ‘Skip this season’, la campagna di promozione lanciata dall’Ente del turismo delle Canarie in Italia, Germania, Regno Unito, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Paesi nordici e Irlanda.

L’impegno dell’Ente nei confronti di questo target si basa su un’analisi che conferma la possibilità di questa fascia di età di potersi concedere soggiorni più lunghi (anche dai 30 ai 90 giorni). Inoltre, come riferiscono i dati della multinazionale americana P&G, questo target detiene fino al 70% della ricchezza dei loro Paesi e controlla più della metà di tutta la spesa per i consumi.



Le isole si pongono così come soluzione ideale per quanti sono in cerca un clima caldo anche nella stagione invernale per ricaricarsi.