Canarie, inverno da record: i posti aerei aumentano del 22 per cento

Sono 11,62 milioni i posti disponibili in aereo per viaggiare alle Canarie tra novembre 2023 e marzo 2024. Una capacità che, secondo quanto rilevato da Mabrian Technologies, rappresenta un incremento del 21% rispetto all’inverno 2019-20121, prima della pandemia.

Gli aumenti maggiori sono appannaggio di Tenerife e Lanzarote, la prima con 4,71 milioni di posti, a più 7%, la seconda con 2,06 milioni di posti e lo stesso incremento di Tenerife. I voli per Gran Canaria sono aumentati di 4 punti percentuali, a 3,45 milioni, mentre all’opposto quelli per Lanzarote sono scesi di un punto percentuale. L’incremento dei posti aerei disponibili, spiega Hosteltur, si scontra con i problemi logistici di alcuni degli hub d’ingresso alle isole.



La situazione degli scali

L’Associazione alberghiera ed extralberghiera di Tenerife, La Palma, La Gomera ed El Hierro (Ashotel) ha infatti denunciato "la situazione di caos che si vive da mesi all'aeroporto di Tenerife Sud, dopo la Brexit e l'attuazione dei controlli dei passaporti per i cittadini provenienti dal Regno Unito", con code interminabili per passare il suddetto controllo e successive, lunghe attese per poter prendere un taxi".



A questo proposito la vicepresidente di Ashotel, Victoria Lopez, ha auspicato un rafforzamento del personale in questo e negli altri scali, dal momento che i voli sono stati programmati con largo anticipo e non si tratta di un exploit inaspettato di arrivi.