Sudafrica e Brasile insieme per il turismo, firmato l'accordo di marketing

Un accordo inedito più per i due firmatari che per i termini dell’intesa, volta a creare partnership per il marketing dei prodotti. Brasile e Sudafrica hanno approfittato del palcoscenico di Wtm per siglare un memorandum che contempla la condivisione delle informazioni relative al turismo.

A siglarlo i ministri del Turismo del Brasile e del Sudafrica, Celso Sabino e Patricia de Lille. Il ministro de Lille ha detto che i colloqui sono in corso dal 2014, ma l’accordo tra i due Paesi è stato ratificato solo tre settimane fa a Città del Capo durante una riunione dei ministri del Turismo dei Paaesi Brics.



La firma coincide con il rilancio dei voli diretti della compagnia aerea nazionale Saa da Città del Capo e Johannesburg a San Paolo, dopo tre anni di sospensione.

Il collegamento di Città del Capo è stato lanciato il 31 ottobre 2023 e quello per Johannesburg il 6 novembre, il primo giorno del Wtm.



Il piano d'azione

“I punti inseriti nel piano d’azione di marketing - sottolinea de Lille - non riguardano solo il turismo. Stiamo lavorando insieme per ottenere più scambi tra i nostri due Paesi e rafforzare entrambe le economie”.



Tra gennaio e settembre di quest’anno il Sudafrica ha accolto oltre 6,1 milioni di turisti, in crescita del 58,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Dall’Europa sono giunti 862mila visitatori, con un aumento del 51% sul 2022.