Il Sudafrica verso i livelli pre-Covid, obiettivo 21 milioni di arrivi entro il 2030

Ci siamo quasi: il Sudafrica si sta avvicinando a passi da gigante ai livelli pre-pandemici. A testimoniarlo sono le cifre diffuse dal South African Tourism, che parla di 23.595 arrivi italiani da gennaio a luglio, rispetto ai 31mila dello stesso periodo del 2019, il 94% in più sullo scorso anno.

La nuova campagna

A livello generale l’obiettivo del Paese è di arrivare ai 21 milioni di visitatori internazionali entro il 2030 e, per raggiungerlo, il Sudafrica ha ideato ‘Live South Africa!’, la campagna internazionale che intende mettere in risalto la straordinaria varietà di esperienze che offre il Paese, tra scenari mozzafiato e antiche culture, cucina locale e stile di vita contemporaneo.



Per ispirare i futuri viaggiatori la campagna presenta il patrimonio del Sudafrica attraverso storie avvincenti raccontate dalle persone.

Il popolo sudafricano è il protagonista e il volto della campagna; testimonial sono la famosa chef Zola Nene e il capitano della nazionale Siya Kolisi.



Nelle stime di South African Tourism si prevede un ritorno degli arrivi ai livelli pre-Covid nel 2025. Per quanto riguarda, invece, la componente italiana, nel 2019 il Sudafrica ha accolto più di 64mila turisti provenienti dal nostro Paese.