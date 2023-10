di Paola Trotta

“La nostra presenza a TTG testimonia l'importanza che Mauritius ha per il mercato italiano ed è stata molto positiva. Da quando abbiamo riaperto i nostri confini c’è stato un aumento di turisti italiani registrando un + 20% rispetto al 2022 e dovremmo chiudere l’anno con circa 25mila arrivi dall’Italia”. Lo afferma Arvind Bundhun (nella foto), direttore di Mauritius Tourism Promotion Authority.

“Siamo felici dei risultati ottenuti grazie all'attività di promozione che abbiamo portato avanti. Mauritius non è solo un'isola. Siamo un crogiolo di culture, tradizioni, religioni e gastronomia e ora stiamo dando molto impulso all’entroterra, per combinare ciò che chiamiamo economia blu e verde nel segno della sostenibilità”.



La strategia per il futuro è ben precisa: “Concentrarsi sulla connettività con i principali partner aerei, collaborare su campagne di marketing, sfruttare la presenza sui social media, supportare gli agenti e gli operatori di viaggio b2b”.