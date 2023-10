Mauritius si svela a TTG Travel Experience: “Italia nella top ten per arrivi”

Mauritius Tourism Promotion Authority fa tappa a Rimini per svelare la sua nuova proposta turistica al mercato italiano, che nel 2023 si conferma saldamente nella top ten dei bacini di riferimento. L’ente parteciperà così a TTG Travel Experience come espositore presso lo stand 232 - Pad. C2, in compagnia di partner che includeranno: Air Mauritius, rappresentanti del comparto ricettivo (Pearle Beach Resort & Spa, Sofitel Mauritius L'Impérial Resort & Spa, So Mauritius e Sunlife), t.o. e dmc specializzati (Exotic Holiday Mauritius, Mautourco, Mauritours e Promotour).

L’isola rilancia così su un mercato, quello dello Stivale, che nel 2023 ha registrato una forte crescita in termini di arrivi, nonostante la mancanza di un volo diretto su base annuale: nel primo semestre gli arrivi dalla Penisola hanno raggiunto picchi fino al 164% nei mesi in cui era operativo il collegamento Neos da Malpensa e Fiumicino.



Crescita a doppia cifra anche a luglio, mentre agosto è rimasto stabile (+9%). In media, nei primi otto mesi dell’anno, la crescita è stata del 56% rispetto al 2022.



“L’Italia è stabile nella top ten dei paesi in termini di arrivi, nonostante la mancanza, per ora, di un volo diretto su base annuale e sebbene la ripresa dei viaggi a lungo raggio post covid sia stata meno rapida rispetti ad altri paesi europei. Per questo non possiamo che essere lieti dei risultati ottenuti - commenta Arvind Bundhun, direttore Mtp -, grazie alla nostra attività di promozione, congiunta con il prezioso supporto del comparto turistico, sia a Mauritius che qui in Italia, naturalmente”.