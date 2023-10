Malta: è Gozo, l'isola retreat che piace alle donne

di Alberto Caspani

Gozo si tinge di rosa. La seconda isola dell’arcipelago di Malta, che negli ultimi rilevamenti di agosto ha complessivamente accolto oltre 371mila visitatori (+18,3% sul corrispettivo mese 2022) e collezionato 2,9 milioni di pernottamenti, sta conquistando il pubblico femminile in virtù del suo potere rigenerante.

“Il successo della mostra fotografica milanese ‘Nessuna donna è un’isola’ - hanno spiegato Ester Tamasi e Maya Francione, rispettivamente direttore VisitMalta Italia e communications coordinator VisitMalta - è dovuto proprio alla capacità di Gozo di alimentare un immaginario in cui sicurezza, autenticità e creatività si fondono insieme: oggi viene considerata la destinazione retreat per eccellenza del Mediterraneo, grazie all’ampia disponibilità di farmhouse e residenze artistiche, per le maestose scogliere di Sannat o i paesaggi lunari delle saline di Qbajjar, attrattive che traducono al meglio il nostro claim Explore More”.



Il tasso di pernottamento nelle strutture affittate dell’arcipelago è infatti balzato all’83%, mantenendo però un alto livello di spesa procapite (888 euro) per via della qualità delle soluzioni ricettive.