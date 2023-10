“Sono stati oltre 389mila gli arrivi dall’Italia da gennaio ad agosto, un incremento di quasi il 40% rispetto allo stesso periodo del 2019: la miglior performance di sempre”. Ester Tamasi, direttore di VisitMalta Italia, ha visto crescere anche l’interesse per Gozo. I dati di affluenza senza precedenti sono frutto dell’importante lavoro fatto per la destagionalizzazione, con un focus sul turismo storico-culturale fuori dal periodo estivo, che al contempo consente di migliorare la sostenibilità dei territori e la qualità dei servizi. Aprono intanto nuove strutture 4 e 5 stelle, aumenta l’offerta di esperienze esclusive e personalizzabili, come lo scuttling, un’attività pioneristica per gli appassionati di diving.

Nel 2024, inoltre, si punterà su grandi eventi come la prima Biennale d’Arte, in programma a metà marzo.