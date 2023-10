Czech Tourism, via alla campagna autunnale sul Natale

Continua la strategia di comunicazione di Czech Tourism che - dopo il lancio estivo di 'Traditions 2023', la campagna globale ideata dalla sede centrale per i mercati esteri, tra cui quello italiano - passa ora alla seconda fase con un battage sui social che proseguirà fino al prossimo 15 novembre anche nel nostro mercato.

Un progetto ampio, che riguarda numerosi Paesi europei e non solo, e per il quale l’ente ha stanziato un investimento complessivo, per tutti i mercati, di 450mila euro.



Tema centrale il Natale in Chechia con tutte le sue sfaccettature, le sue atmosfere e, appunto, le sue tradizioni. Da post, storie e video emerge quindi non solo una sorta di sconfinato e vivace mercato diffuso, ma anche un viaggio nelle usanze e nei costumi natalizi locali.



I mercatini di Natale sono anche il tema della recente campagna radio, on air da pochi giorni su Radio Popolare fino a inizio dicembre e localizzata in particolare in Lombardia. Inoltre è previsto a dicembre l’allestimento di un grande albero di Natale sponsorizzato al Giardino delle Culture a Milano (dove è già presente il Murale “Milano veste Praga”), che rientra tra le attività di promozione delle tradizioni dell’avvento e dei mercatini natalizi, oggetto della strategia di Czech Tourism Italia.