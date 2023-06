Praga alla conquista del segmento Mice

di Alberto Caspani

Praga guida la riscoperta della Cechia come top destination del segmento Mice. In base ai rilevamenti Icca 2022, la capitale mitteleuropea risulta la quinta più apprezzata al mondo, mentre l’intero Paese si piazza al ventesimo posto.

“Sono riconoscimenti che aiuteranno a colmare pienamente i flussi pre-pandemia (recuperati al 70% nel primo trimestre) - hanno spiegato Jan Herget e Lubosc Rosenberg, rispettivamente direttore generale e direttore Italia di Czech Tourism - anche perché, per il Global Peace Index 2022, la città è ottava a livello mondiale per sicurezza, oltre a godere del titolo di Greenest City”.



Nel ventaglio Mice spiccano la rinnovata area di archeologia industriale di Ostrava, gli impianti termali di Karlovy Vary e Mariánské Lázně, ma anche alcuni palazzi adattabili per eventi speciali, come il Lobkowicz Palace di Praga o Villa Tugendhat alle porte di Brno. Con 200 castelli e 16 siti Unesco, la Cechia vanta d’altra parte un’offerta di altissimo livello.



“Le cittadine di Broumov e České Budějovice sono in finale per il titolo di Capitali europee della Cultura 2025 - aggiunge Tereza Hofmanová, direttrice Czech Convention Bureau - ma chi desiderasse sperimentare già la Tapster Academy per la spillatura della birra può visitare da maggio il nuovo sito Pilsner Urquell nel centro di Praga”.