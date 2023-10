Iberostar e la carenza di personale: parte la scuola per formare gli stagionali

Una scuola di formazione per creare forza lavoro in grado di intervenire nei momenti di picco di domanda. Iberostar lancia la sua iniziativa per contrastare la mancanza di personale (un fenomeno che riguarda non solo l'Italia ma anche la Spagna). In particolare, il colosso iberico vuole intervenire sulle Canarie, una delle mete di punta del Paese, dando via a un corso di formazione che coinvolgerà 45 studenti.

Il percorso

Come riporta preferente.com il processo si svolge in due fasi: la prima si concluderà a dicembre, mentre il secondo prenderà il via a gennaio e terminerà a giugno, consentendo agli studenti di svolgere stage in un massimo di 5 hotel a Tenerife.



Le Canarie del resto sono una delle mete più colpite dalla mancanza di personale, al punto da mettere a rischio la sopravvivenza di diverse aziende.