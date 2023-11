Gruppo Iberostar: si profila un'annata record

L’esercizio 2023 indica risultati storici per il Gruppo Iberostar. La società alberghiera guidata da Sabina Fluxá prevede di raggiungere un traguardo importante in termini di fatturato ed Ebitda grazie all'altissimo volume di domanda registrato durante tutto l'anno.

Nelle dichiarazioni a Expansión riportate da Preferente, la società spiega: “Il 2023 ha superato le nostre aspettative. Abbiamo assistito a un’evoluzione molto positiva da parte dei nostri mercati di emissione e a una forte crescita dei volumi, sia nelle vendite sia nell’Ebitda”.



Sarà World2Meet, diretta da Gabriel Subías, che aiuterà il gruppo a raggiungere cifre record di fatturato. Recentemente il manager ha riferito che entro la fine dell’anno prevede di raggiungere un fatturato di “2miliardi 100 milioni di euro”. In questo caso, verrebbero ulteriormente migliorate del 15% le stime formulate nel gennaio 2023, superando del 33% la cifra del 2022.



L’ottimo stato di salute del Gruppo consentirà di avanzare con nuovi investimenti e di continuare ad espandere l’offerta.

Ulteriori opportunità di crescita potrebbero venire da nuove “destinazioni e mercati in cui siamo già presenti, come Spagna, Portogallo, Grecia, Croazia, Montenegro e Paesi del Nord Africa, sempre nel rispetto dell'ambiente e delle comunità locali” .