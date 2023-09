L’Arabia Saudita punta sulle agenzie con un programma di e-learning

di Amina D'Addario

Una piattaforma di e-learning dedicata al trade, nuove aperture alberghiere nella regione di AlUla e progetti avveniristici all’insegna della sostenibilità. Sono alcune delle novità presentate al trade da Saudi Tourism Authority all’interno del Saudi Village allestito a Roma negli spazi di Casina Valadier.



Facilmente raggiungibile dall’Italia con i collegamenti operati da Saudia e Wizzair, il regno saudita ha aperto al turismo internazionale solo nel 2019, ma grazie a un mega-programma di investimenti in ambito turistico si sta trasformando in uno dei poli attrattivi più importanti di tutto il Medio Oriente. Tra questi spicca The Red Sea, sito ultramoderno a 500 km a nord di Gedda che sarà alimentato al 100% da energie rinnovabili e servito da un aeroporto dedicato, il Red Sea International Airport.



Si amplia, intanto anche l’offerta ricettiva di AlUla, dove entro il 2023 verranno inaugurate due nuove strutture: il Tantora by The House Hotel, boutique hotel di 30 camere nel cuore della Old Town, e il Chedi Hegra, nel sito archeologico di Hegra. Per consolidare la collaborazione con il trade, Sda ha deciso inoltre di puntare su Saudi Expert, piattaforma di e-learning da cui i dettaglianti possono anche scaricare contenuti digitali certificati dall'ente da utilizzare per iniziative di marketing.